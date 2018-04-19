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Специалисты из ЕС проведут для СБУ тренинги по добродетели

Киев • УНН

 • 10254 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В понедельник, 16 апреля Консультативная миссия Европейского Союза начала программу тренингов по добродетели для Службы безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМЕС.

Специалисты из ЕС проведут для СБУ тренинги по добродетели

До марта следующего года тренинги посетят более 200 сотрудников СБУ в семи областях Украины: Львовской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Закарпатской и Киевской. Кроме международных экспертов, участие в программе в качестве тренеров принимают специалисты Национальной академии СБУ и представители гражданского общества.

Целью учений является реализация концепции добродетели как основополагающей для Службы безопасности Украины. Программа фокусируется на механизмах, применяемых спецслужбы в странах ЕС для предотвращения и борьбы с коррупцией в ведомствах и другими проявлениями неэтичного поведения.

Участники тренинга рассмотрели практики по управлению персоналом, а также вопросы надлежащего управления и управления публичными финансами. Кроме этого, международные эксперты поделились опытом по надзору за оперативной деятельностью спецслужб в странах ЕС.

Консультативная миссия ЕС предоставляет стратегические советы и делится опытом ради главной задачи СБУ - обеспечения безопасности граждан, а также заявленного Украиной стремление стать надежным партнером для спецслужб стран ЕС и НАТО.

Как сообщал УНН, НАТО ожидает определенных шагов от Украины в законодательном поле, а именно принятие закона о национальной безопасности, который, в свою очередь, предусматривает реформу Службы безопасности Украины.


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