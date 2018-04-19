Спеціалісти з ЄС проведуть для СБУ тренінги з доброчесності
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У понеділок, 16 квітня Консультативна місія Європейського Союзу розпочала програму тренінгів із доброчесності для Служби безпеки України, передає УНН з посиланням на прес-службу КМЄС.
До березня наступного року тренінги відвідають понад 200 співробітників СБУ в семи областях України: Львівській, Харківській, Одеській, Вінницькій, Полтавській, Закарпатській та Київській. Окрім міжнародних експертів, участь у програмі в якості тренерів беруть фахівці Національної академії СБУ та представники громадянського суспільства.
Метою навчань є реалізація концепції доброчесності як основоположної для Служби безпеки України. Програма фокусується на механізмах, що застосовують спецслужби в країнах ЄС для запобігання та боротьби з корупцією у відомствах та іншими проявами неетичної поведінки.
Учасники тренінгу розглянули практики з управління персоналом, а також питання належного врядування та управління публічними фінансами. Окрім цього, міжнародні експерти поділилися досвідом щодо нагляду за оперативною діяльністю спецслужб в країнах ЄС.
Консультативна місія ЄС надає стратегічні поради та ділиться досвідом заради головного завдання СБУ – забезпечення безпеки громадян, а також заявленого Україною прагнення стати надійним партнером для спецслужб країн ЄС та НАТО.
Як повідомляв УНН, НАТО очікує певних кроків від України в законодавчому полі, а саме ухвалення закону про національну безпеку, який, в свою чергу, передбачає реформу Служби безпеки України.