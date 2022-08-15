Специалисты ЦПИ при СНБО подвели итоги, которые фейки, манипуляцию и пропаганду продвигала страна-агрессор
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение недели. Об этом сообщает УНН.
В течение недели, прошедшей российская пропаганда поднимала следующие вопросы:
1. Атомный шантаж;
2. Военные преступления ВСУ;
3. Проведение референдумов по присоединению к РФ.
Как роспропаганда освещала эти темы:
1. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, кремлевский режим прибегает к шантажу всего цивилизованного мира взрывом на Запорожской АЭС. Но виновными в этой гипотетической катастрофе роспропаганда уже назвала ВСУ и правительства всех Западных стран, которые не пойдут на уступки РФ.
2. РФ усилила продвижение месседжей о военных преступлениях ВСУ, которые якобы совершаются с использованием предоставленного союзниками оружия. Цель врага – остановить контрнаступление Украины, заставив украинцев сесть за стол переговоров.
3. Пропаганда РФ запустила медиакампанию на ТОТ для увеличения количества людей, которые будут поддерживать «русский мир», а также проголосуют за присоединение к России. Шантаж на ЗАЭС оккупанты используют, чтобы выиграть время на подготовку к проведению псевдореферендумов.
Напомним
Пропагандистские СМИ обвинили ВСУ в расстреле ЗАЭС из американских высокоточных ракет GMLRS.