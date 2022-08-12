Пропагандистські ЗМІ звинуватили ЗСУ у розстрілі ЗАЕС з американських високоточних ракет GMLRS
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 12 серпня, передає УНН.
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1. Речниця МЗС рф марія захарова заявила: «західним кураторам непотрібна правда про Запорізьку АЕС та реальні загрози ядерної безпеки цього об’єкта, водночас росія закликає Захід «поставити на місце своїх підопічних» з України та не чинити перешкод місії МАГАТЕ на ЗАЕС». Це дезінформація!
2. В МО рф заявили, що «бойовики українських озброєних формувань поблизу Зеленого Гаю та Миролюбівки Дніпропетровської області замінували автомобільні мости через річку Середня Терса, які планують підірвати для звинувачення ЗС рф у невибіркових ударах по інфраструктурних об’єктах». Це дезінформація!
3. Пропагандистські ЗМІ рф з посиланням на колаборантів-«керівників» тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: «в Енергодарі виявили уламки американських високоточних ракет GMLRS, запущених ЗСУ в бік Запорізької АЕС». Це фейк!
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