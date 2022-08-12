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Пропагандистские СМИ обвинили ВСУ в расстреле ЗАЭС из американских высокоточных ракет GMLRS

Киев • УНН

 • 250073 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 12 августа, передает УНН.

Пропагандистские СМИ обвинили ВСУ в расстреле ЗАЭС из американских высокоточных ракет GMLRS

Детали

1. Представитель МИД рф мария захарова заявила: «западным кураторам не нужна правда о Запорожской АЭС и реальных угрозах ядерной безопасности этого объекта, одновременно россия призывает Запад «поставить на место своих подопечных» из Украины и не препятствовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС». Это дезинформация!

2. В МО РФ заявили, что «боевики украинских вооруженных формирований вблизи Зеленого Гая и Миролюбовки Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать для обвинения рф в неизбирательных ударах по инфраструктурным объектам». Это дезинформация!

3. Пропагандистские СМИ со ссылкой на коллаборантов-«руководителей» временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: «в Энергодаре обнаружили обломки американских высокоточных ракет GMLRS, запущенных ВСУ в сторону Запорожской АЭС. Это фейк!

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