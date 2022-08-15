Спеціалісти ЦПД при РНБО підбили підсумки, які фейки, маніпуляцію та пропаганду просувала країна-агресор
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом тижня. Про це повідомляє УНН.
Протягом тижня, що минув російська пропаганда піднімала такі питання:
1. Атомний шантаж;
2. Військові злочини ЗСУ;
3. Проведення референдумів з приєднання до РФ.
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
1. Щоб переломити ситуацію на свою користь, кремлівський режим вдається до шантажу всього цивілізованого світу вибухом на Запорізькій АЕС. Але винними в цій гіпотетичній катастрофі роспропаганда вже назвала ЗСУ та уряди всіх Західних країн, що не підуть на поступки РФ.
2. РФ посилила просування меседжів про воєнні злочини ЗСУ, які нібито здійснюються з використанням наданої союзниками зброї. Мета ворога - зупинити контрнаступ України, примусивши українців сісти за стіл переговорів.
3. Пропаганда РФ запустила медіакампанію на ТОТ для збільшення кількості людей, які підтримуватимуть «русский мир», а також проголосують за приєднання до Росії. Шантаж на ЗАЕС окупанти використовують, щоб виграти час на підготовку до проведення псевдореферендумів.
Нагадаємо
Пропагандистські ЗМІ звинуватили ЗСУ у розстрілі ЗАЕС з американських високоточних ракет GMLRS.