Специалисты предупредили о "тройной угрозе" грядущего эпидсезона

Детали

«Такие выводы основаны на росте заболеваемости респираторно-сентициальной вирусной инфекцией (РС-инфекция) и гриппом в Северном полушарии, особенно в Соединенных Штатах, на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. РС-инфекция обычно растет в осенне-весенний период, и для большинства людей болезнь проходит за 1–2 недели. Но это может иметь серьезные последствия для детей первых лет жизни и пожилых людей. РС-вирус является самой распространенной причиной бронхиолита и пневмонии. В США фиксируется значительный прирост случаев РС-инфекции во всех штатах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что заметен рост заболеваемости и гриппом, особенно в южных штатах и на восточном побережье.

«В настоящее время продолжаются дискуссии среди эпидемиологов о возможности одновременной циркуляции нескольких вирусов – РС-вируса, вируса гриппа и SARS-CoV-2. Реализуется ли «тройная угроза», узнаем вскоре. Чтобы уменьшить риски от трех упомянутых инфекций, против двух – гриппа и COVID-19 – доступны вакцины, которые являются высокоэффективными для предотвращения тяжелого течения этих инфекций», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Украине за неделю с 24 по 30 октября количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 3,1%, против показателя неделей ранее - до чуть более 16 тысяч.



