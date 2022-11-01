COVID йде на спад: нових випадків за тиждень поменшало на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні за тиждень з 24 по 30 жовтня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 3,1%, проти показника тижнем раніше - до трохи більше ніж 16 тисяч. Про це свідчасть дані Центру громадського здоров'я та МОЗ, пише УНН.
Деталі
За даними МОЗ, за період з 24.10 по 30.10 в Україні:
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- зафіксовано 16 378 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1641, медпрацівників – 273);
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- госпіталізовано – 3900 осіб,
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- летальних випадків – 179,
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- одужало – 29 413 осіб.
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- вакциновано проти COVID-19 - 99 204 людини.
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За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.
За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 5 312 632 осіб;,
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- одужало – 5 155 465 особи,
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- летальних випадків – 110 186,
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- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.
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Доповнення
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні йде на спад уже кілька тижнів, але показники летальних випадків доволі високі.