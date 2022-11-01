COVID йде на спад: нових випадків за тиждень поменшало на 3%

Деталі

За даними МОЗ, за період з 24.10 по 30.10 в Україні:



зафіксовано 16 378 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1641, медпрацівників – 273);



госпіталізовано – 3900 осіб,



летальних випадків – 179,



одужало – 29 413 осіб.



вакциновано проти COVID-19 - 99 204 людини.



За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.

За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 5 312 632 осіб;,



одужало – 5 155 465 особи,



летальних випадків – 110 186,



проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.



Доповнення

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні йде на спад уже кілька тижнів, але показники летальних випадків доволі високі.