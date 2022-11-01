COVID идет на спад: новых случаев за неделю стало меньше на 3%

Детали

По данным Минздрава, за период с 24.10 по 30.10 в Украине:



зафиксировано 16 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1641, медработников – 273);



госпитализировано – 3900 человек,



летальных случаев – 179,



выздоровело – 29 413 человек.



вакцинировано против COVID-19 - 99 204 человека.



За отчетную неделю из всех проведенных прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% – вторые дозы, 68,7% – первые бустерные дозы, 13,9% вторые бустерные дозы.

За все время пандемии в Украине:



заболело – 5 312 632 человека;,



выздоровели – 5 155 465 человек,



летальных исходов – 110 186,



проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 32 707 848.



Дополнение

Количество новых случаев COVID-19 в Украине идет на спад уже несколько недель, но показатели летальных случаев довольно высоки.