COVID идет на спад: новых случаев за неделю стало меньше на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине за неделю с 24 по 30 октября количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 3,1%, против показателя неделей ранее - до чуть больше чем 16 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья и Минздрава, пишет УНН.
Детали
По данным Минздрава, за период с 24.10 по 30.10 в Украине:
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- зафиксировано 16 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1641, медработников – 273);
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- госпитализировано – 3900 человек,
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- летальных случаев – 179,
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- выздоровело – 29 413 человек.
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- вакцинировано против COVID-19 - 99 204 человека.
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За отчетную неделю из всех проведенных прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% – вторые дозы, 68,7% – первые бустерные дозы, 13,9% вторые бустерные дозы.
За все время пандемии в Украине:
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- заболело – 5 312 632 человека;,
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- выздоровели – 5 155 465 человек,
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- летальных исходов – 110 186,
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- проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 32 707 848.
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Дополнение
Количество новых случаев COVID-19 в Украине идет на спад уже несколько недель, но показатели летальных случаев довольно высоки.