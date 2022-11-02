Спеціалісти попередили про "потрійну загрозу" прийдешнього епідсезону

Деталі

«Такі висновки ґрунтуються на підставі зростання захворюваності на респіраторно-сентиціальну вірусну інфекцію (РС-інфекція) та грип у Північній півкулі, особливо в Сполучених Штатах на тлі пандемії COVID-19, яка триває. РС-інфекція зазвичай зростає в осінньо-весняний період, та для більшості людей хвороба минає за 1–2 тижні. Але вона може мати серйозні наслідки для дітей перших років життя та літніх людей. РС-вірус є найпоширенішою причиною бронхіоліту і пневмонії. У США фіксується значний приріст випадків РС-інфекції в усіх штатах», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що помітне зростання захворюваності і на грип, особливо в південних штатах та на східному узбережжі.

«Наразі тривають дискусії серед епідеміологів щодо можливості одночасної циркуляції кількох вірусів – РС-вірусу, вірусу грипу та SARS-CoV-2. Чи реалізується «потрійна загроза», дізнаємося незабаром. Аби зменшити ризики від трьох згаданих інфекцій, проти двох – грипу та COVID-19 – доступні вакцини, що є високоефективними для запобігання тяжкого перебігу цих інфекцій», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

В Україні за тиждень з 24 по 30 жовтня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 3,1%, проти показника тижнем раніше - до трохи більше ніж 16 тисяч.



