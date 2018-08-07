Жара во Франции привела к увеличению уровня загрязнения воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Аномально высокие температуры привели к повышению уровня загрязнения воздуха в французких городах. Наиболее остро эта проблема стоит в Париже, но не только. В этой связи власти ряда французских мегаполисов ввели ограничения на передвижение частного транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Речь идет об автомобилях, сошедших с конвейера раньше 1997 года и не отвечающие современным нормам выбросов выхлопных газов.
Такие автомобили в ближайшие дни не смогут попасть в Париж, а также Анси, Лион, Страсбург, Шамбери. Также в этих городах снижен скоростной режим на 20 км/ч.
Эти меры будут действовать до тех пор, пока не спадет жара. А снижение температуры во Франции ожидается только в четверг-пятницу.
Напомним, из-за экстремальной жары во Франции приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций. Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее.