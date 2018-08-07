Спека у Франції призвела до збільшення рівня забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Аномально високі температури призвели до підвищення рівня забруднення повітря в французьких містах. Найбільш гостро ця проблема стоїть в Парижі, але не тільки. У зв'язку з цим влада ряду французьких мегаполісів ввела обмеження на пересування приватного транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Йдеться про автомобілі, що зійшли з конвеєра раніше 1997 року і які не відповідають сучасним нормам викидів вихлопних газів.
Такі автомобілі в найближчі дні не зможуть потрапити в Париж, а також Ансі, Ліон, Страсбург, Шамбері. Також в цих містах знижений швидкісний режим на 20 км/ч.
Ці заходи будуть діяти до тих пір, поки не спаде спека. А зниження температури у Франції очікується тільки в четвер-п'ятницю.
Нагадаємо, через екстремальну спеку у Франції призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій. Один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня, реактор в АЕС Сент-Альбан - днем раніше.