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Спека у Франції призвела до збільшення рівня забруднення повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Аномально високі температури призвели до підвищення рівня забруднення повітря в французьких містах. Найбільш гостро ця проблема стоїть в Парижі, але не тільки. У зв'язку з цим влада ряду французьких мегаполісів ввела обмеження на пересування приватного транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Йдеться про автомобілі, що зійшли з конвеєра раніше 1997 року і які не відповідають сучасним нормам викидів вихлопних газів.

Такі автомобілі в найближчі дні не зможуть потрапити в Париж, а також Ансі, Ліон, Страсбург, Шамбері. Також в цих містах знижений швидкісний режим на 20 км/ч.

Ці заходи будуть діяти до тих пір, поки не спаде спека. А зниження температури у Франції очікується тільки в четвер-п'ятницю.

Нагадаємо, через екстремальну спеку у Франції призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій. Один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня, реактор в АЕС Сент-Альбан - днем ​​раніше.

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