Два реактора АЭС во Франции отключили из-за экстремальной жары

Как пишет издание, таким образом французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов.

В Германии, как добавляет издание, по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.

Напомним, после нескольких недель аномальной жары крупнейшая река Германии Рейн сильно обмелела.