Два реактора АЭС во Франции отключили из-за экстремальной жары
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Из-за экстремальной жары во Франции приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций. Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее, передает УНН со ссылкой на DW.
Как пишет издание, таким образом французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов.
В Германии, как добавляет издание, по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.
Напомним, после нескольких недель аномальной жары крупнейшая река Германии Рейн сильно обмелела.