Два реактори АЕС у Франції відключили через екстремальну спеку

Як пише видання, таким чином французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів.

У Німеччині, як додає видання, з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Нагадаємо, після декількох тижнів аномальної спеки найбільша річка Німеччини Рейн сильно обміліла.