Два реактори АЕС у Франції відключили через екстремальну спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Через екстремальну спеку у Франції призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій. Один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня, реактор в АЕС Сент-Альбан - днем раніше, передає УНН із посиланням на DW.
Як пише видання, таким чином французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів.
У Німеччині, як додає видання, з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.
Нагадаємо, після декількох тижнів аномальної спеки найбільша річка Німеччини Рейн сильно обміліла.