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Два реактори АЕС у Франції відключили через екстремальну спеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Через екстремальну спеку у Франції призупинено роботу двох реакторів атомних електростанцій. Один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю, 3 серпня, реактор в АЕС Сент-Альбан - днем ​​раніше, передає УНН із посиланням на DW.

Як пише видання, таким чином французькі енергетики планують запобігти подальшому нагріванню водойм, вода яких використовується для охолодження реакторів.

У Німеччині, як додає видання, з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Нагадаємо, після декількох тижнів аномальної спеки найбільша річка Німеччини Рейн сильно обміліла.

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