У Німеччині аномальна спека: Рейн обмілів

За останні місяці опади випадали лише кілька разів. Обміління річок позначається на водних перевезеннях, але найбільше страждає річкова флора і фауна.



"Якщо найближчим часом погода буде такою ж, як і в останні місяці, то рівень води в Рейні опуститься ще більше, а температура води тільки підніметься. Більшість живих організмів просто вимруть, в Рейні буде багато мертвої риби та інших істот, наприклад молюсків. Як тільки пройде дощ, вони зможуть заново оселитися у воді. Але зараз для істот, що живуть в Рейні, це абсолютна катастрофа", - заявив Холгер Стіхт, експерт агентства з охорони навколишнього середовища Bund.



Рівень води в річці Ельба місцями опустився до 54 сантиметрів, а в деяких районах ширина її русла і зовсім скоротилася на кілька метрів, правда в Дрездені синоптики прогнозують дощі та зниження температури вже в найближчі дні.



Як повідомляв УНН, у міру того, як на Європу навалюється чергова хвиля спеки, синоптики почали говорити про можливість встановлення нового температурного рекорду в найближчі дні.