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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 28945 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 91703 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120942 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128696 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167526 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152760 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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В Германии аномальная жара: Рейн обмелел

В Германии аномальная жара: Рейн обмелел

Киев  •  УНН

 • 20520 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. После нескольких недель аномальной жары самая крупная река Германии Рейн сильно обмелела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

За последние месяцы осадки выпадали всего несколько раз. Обмеление рек сказывается на водных перевозках, но больше всего страдает речная флора и фауна.

"Если в ближайшее время погода будет такой же, как и в последние месяцы, то уровень воды в Рейне опустится еще больше, а температура воды только поднимется. Большинство живых организмов просто вымрут, в Рейне будет много мёртвой рыбы и других существ, например моллюсков. Как только пройдёт дождь, они смогут заново поселиться в воде. Но в настоящий момент для существ, живущих в Рейне, это абсолютная катастрофа", - заявил Холгер Стихт, эксперт агентства по охране окружающей среды Bund.

Уровень воды в реке Эльба местами опустился до 54 сантиметров, а в некоторых районах ширина её русла и вовсе сократилась на несколько метров, правда в Дрездене синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры уже в ближайшие дни.

Как сообщал УНН, по мере того, как на Европу наваливается очередная волна жары, синоптики начали говорить о возможности установления нового температурного рекорда в ближайшие дни.

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