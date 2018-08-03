В Германии аномальная жара: Рейн обмелел

За последние месяцы осадки выпадали всего несколько раз. Обмеление рек сказывается на водных перевозках, но больше всего страдает речная флора и фауна.



"Если в ближайшее время погода будет такой же, как и в последние месяцы, то уровень воды в Рейне опустится еще больше, а температура воды только поднимется. Большинство живых организмов просто вымрут, в Рейне будет много мёртвой рыбы и других существ, например моллюсков. Как только пройдёт дождь, они смогут заново поселиться в воде. Но в настоящий момент для существ, живущих в Рейне, это абсолютная катастрофа", - заявил Холгер Стихт, эксперт агентства по охране окружающей среды Bund.



Уровень воды в реке Эльба местами опустился до 54 сантиметров, а в некоторых районах ширина её русла и вовсе сократилась на несколько метров, правда в Дрездене синоптики прогнозируют дожди и снижение температуры уже в ближайшие дни.



Как сообщал УНН, по мере того, как на Европу наваливается очередная волна жары, синоптики начали говорить о возможности установления нового температурного рекорда в ближайшие дни.