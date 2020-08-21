Жара и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Рабочая неделя в Украине завершится жаркой погодой - до 35 градусов тепла - и грозовыми дождями в некоторых областях. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"21 августа ночью в Крыму, днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер северо-западный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южных и большинстве центральных областей 30-35°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.