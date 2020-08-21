Спека та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

"21 серпня вночі у Криму, вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі - північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південних та більшості центральних областей 30-35°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.