Спасатели в Ровенской области вытащили собаку из глубокой ямы со смолой
Киев • УНН
Животное попало в ловушку и не смогло самостоятельно выбраться на поверхность. Собаку передали в приют для дальнейшей очистки и необходимого ухода.
Спасатели Ровенской области спасли собаку, которая попала в глубокую яму со смолой и не смогла выбраться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Собака нуждается в дальнейшем уходе и очистке от остатков смолы, ее передали работникам местного собачьего приюта. Там позаботятся о животном, добавили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Напомним
В Киеве мужчина с оружием угрожал 70-летнему охраннику гаражного кооператива из-за местной собаки. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
Также УНН сообщал, что столичные правоохранители объявили о подозрении мужчине, который выбросил собаку породы Бишон из окна шестого этажа. От полученных травм животное погибло.