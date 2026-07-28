Спасатели в Днепропетровской области попали под повторный обстрел рф
Киев • УНН
В Марганце спасатели ГСЧС подверглись повторному удару рф во время ликвидации пожара. Поврежден пожарно-спасательный автомобиль, но пострадавших среди личного состава нет.
В Марганце на Днепропетровщине спасатели попали под повторный обстрел рф. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате вражеской атаки загорелся грузовой автомобиль.
Когда работники ГСЧС прибыли на место происшествия и начали ликвидацию пожара, враг вероломно нанес повторный удар. На месте попадания поврежден пожарно-спасательный автомобиль
Указывается, что среди личного состава пострадавших нет.
Напомним
24 июля на Днепропетровщине враг нанес удар по пассажирскому поезду - БПЛА попал в локомотив. Как сообщили в УЗ, мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.
В Днепропетровской области АЗС сократили запасы топлива в резервуарах, чтобы уменьшить риски в случае вражеских атак22.07.26, 19:23 • 4925 просмотров