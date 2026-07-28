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Спасатели в Днепропетровской области попали под повторный обстрел рф

Киев • УНН

 • 968 просмотра

В Марганце спасатели ГСЧС подверглись повторному удару рф во время ликвидации пожара. Поврежден пожарно-спасательный автомобиль, но пострадавших среди личного состава нет.

Спасатели в Днепропетровской области попали под повторный обстрел рф

В Марганце на Днепропетровщине спасатели попали под повторный обстрел рф. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате вражеской атаки загорелся грузовой автомобиль.

Когда работники ГСЧС прибыли на место происшествия и начали ликвидацию пожара, враг вероломно нанес повторный удар. На месте попадания поврежден пожарно-спасательный автомобиль

- говорится в сообщении.

Указывается, что среди личного состава пострадавших нет.

Напомним

24 июля на Днепропетровщине враг нанес удар по пассажирскому поезду - БПЛА попал в локомотив. Как сообщили в УЗ, мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.

В Днепропетровской области АЗС сократили запасы топлива в резервуарах, чтобы уменьшить риски в случае вражеских атак22.07.26, 19:23 • 4925 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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