Спасатели в Днепропетровской области попали под повторный обстрел рф

В Марганце на Днепропетровщине спасатели попали под повторный обстрел рф. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате вражеской атаки загорелся грузовой автомобиль.

Когда работники ГСЧС прибыли на место происшествия и начали ликвидацию пожара, враг вероломно нанес повторный удар. На месте попадания поврежден пожарно-спасательный автомобиль - говорится в сообщении.

Указывается, что среди личного состава пострадавших нет.

Напомним

24 июля на Днепропетровщине враг нанес удар по пассажирскому поезду - БПЛА попал в локомотив. Как сообщили в УЗ, мониторинговая группа вовремя предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.

В Днепропетровской области АЗС сократили запасы топлива в резервуарах, чтобы уменьшить риски в случае вражеских атак