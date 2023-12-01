Спасатели сняли видеоролик для детей о безопасности в темное время суток

Спасатели сняли очередной видеоролик для детей посвященный безопасности в темное время суток. Презентовали социальный клип на странице ГСЧС в телеграмм, передает УНН.

На улице уже рано темнеет. При таких условиях водители легко могут не заметить пешехода, а пешеход - не увидеть автомобиль. Поэтому напоминаем: позаботьтесь о безопасности детей! Покажите им этот ролик ролик и расскажите, что в темной одежде они почти незаметны на дороге. - призвали в ГСЧС.

Детали

Спасатели напомнили взрослым, и призвали детей одевать в зимний период светлую одежду и крепить светоотражающие элементы (фликеры).