Спасатели сняли видеоролик для детей о безопасности в темное время суток
ГСЧС выпустила видеоролик, в котором советует детям носить светлую одежду со светоотражателями и пользоваться фонариками в темное время суток для улучшения видимости на дороге, а следовательно, безопасности передвижения. В видео отмечается опасность быть незамеченными водителями.
Блинкен обвинил в нарушении перемирия ХАМАС, который не выполнил обязательств и обстрелял Израиль ракетами
Госсекретарь США Блинкен заявил, что ХАМАС нарушил перемирие, атаковав Иерусалим и не освободив заложников, что привело к возобновлению боевых действий со стороны Израиля.
Встреча с послами в аэропорту "Борисполь": говорили о десятом пункте Формулы мира Зеленского и завершении войны
Андрей Ермак обсудил с иностранными дипломатами последний пункт мирного плана Украины, направленный на обеспечение справедливого и длительного мира, с акцентом на коллективные действия и гарантии безопасности для Украины. Во время встречи в аэропорту "Борисполь" прозвучали призывы к соблюдению международного права и мирных планов.
Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны
Супруги из Белогорщи, Иосиф и Галина Панасы, подарили Львову 20-летнюю 14-метровую елку, чтобы вселить надежду во время войны. Срезка, транспортировка и установка елки также были осуществлены для города бесплатно.
Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом
Первая леди Украины Елена Зеленская назвала принудительный вывоз украинских детей в россию актом геноцида и призвала международное сообщество не игнорировать агрессию. Она выразила надежду на создание коалиции, которая поможет вернуть украинских детей из россии.
Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной
ЕС уже имеет соглашение, которое облегчает сотрудничество с Украиной; любое решение относительно членства Украины в ЕС будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в декабре, заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель.
На Тернопольщине рейсовый автобус столкнулся со "скорой": травмирована фельдшерка
В Тернопольской области автобус с 14 пассажирами столкнулся с каретой скорой помощи; спасатели высвободили травмированного фельдшера, которого затем госпитализировали.
Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил генерал-майора Анатолия Казмирчука как нового командующего Медицинских сил, отметив внедрение стандартов НАТО и цифровых систем в военной медицине. Министр ожидает от него решения существующих проблем, а также гарантированной поддержки на переходный период.
Под санкции США попали компании из ОАЭ и Либерии, которые перевозили российскую нефть
США наложили санкции на компании из ОАЭ и Либерии за транспортировку российской нефти по цене выше верхнего предела.
Лидерам Ближнего Востока придется принять "трудные решения" относительно послевоенной Газы - Блинкен
Государственный секретарь США Блинкен в Дубае обсудил с арабскими коллегами постконфликтные действия в Газе, уделив особое внимание управлению, безопасности, восстановлению и пути к решению проблемы на основе принципа двух государств.