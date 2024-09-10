Спасатели предотвратили масштабный пожар села на Киевщине
Киев • УНН
В Вышгородском районе Киевской области спасатели остановили пожар сухой растительности, который угрожал селу Марьяновка. Благодаря оперативным действиям 62 спасателей и 14 единиц техники огонь был остановлен на площади 2,8 га.
На Киевщине спасатели спасли целое село от масштабного пожара. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Вышгородском районе Киевской области, вблизи села Марьяновка, произошло возгорание сухой растительности. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на сотни метров, угрожая жилым домам, ферме и местной школе.
Благодаря оперативной работе спасателей из трех областей пожар удалось остановить на площади 2,8 га.
В тушении принимали участие 14 единиц техники и 62 спасателя.
Огонь был остановлен фактически во дворах жилых домов и фермы, что позволило избежать значительных разрушений.
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