Рятувальники запобігли масштабній пожежі села на Київщині
Київ • УНН
У Вишгородському районі Київської області рятувальники зупинили пожежу сухої рослинності, що загрожувала селу Мар'янівка. Завдяки оперативним діям 62 рятувальників та 14 одиниць техніки вогонь був зупинений на площі 2,8 га.
На Київщині рятувальники врятували ціле село від масштабної пожежі. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У Вишгородському районі Київської області, поблизу села Мар'янівка, сталося загоряння сухої рослинності. Через сильний вітер вогонь швидко поширився на сотні метрів, загрожуючи житловим будинкам, фермі та місцевій школі.
Завдяки оперативній роботі рятувальників із трьох областей пожежу вдалося зупинити на площі 2,8 га.
У гасінні брали участь 14 одиниць техніки та 62 рятувальники.
Вогонь був зупинений фактично на подвір'ях житлових будинків та ферми, що дозволило уникнути значних руйнувань.
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