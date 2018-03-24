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Сожжение герба Украины в Тернополе: мать выдворенного поляка привезла новый трезубец

Сожжение герба Украины в Тернополе: мать выдворенного поляка привезла новый трезубец

Киев  •  УНН

 • 31320 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Мать 19-летнего поляка, которого депортировали из сожжение герба Украины в тернопольском ресторане, привезла и установила новый трезубец на месте уничтоженного. Об этом сообщает BBC Украина, передает УНН.

Как сообщается, 18 февраля группа польских студентов из 8-10 человек праздновала день рождения. В этом зале никого кроме них не было, и парень снял со стены герб и бросил его в камин.

По словам владельца ресторана Олега Макогона, сначала в ресторане даже не заметили исчезновения герба. На следующий день ребята пришли в ресторан и рассказали, что якобы забрали герб в качестве сувенира. Однако с камер наблюдения работники заведения увидели, что произошло на самом деле.

"Мы пообщались с тем молодым парнем, почему это произошло, как он относится к Украине. Говорил, что это действие алкоголя, какая-то бравада, он каялся и просил прощения", - рассказал владелец заведения.

Они договорились, что парень не просто отдаст деньги за герб, а сам изготовит трезубец и его установит. Однако парень не успел этого сделать из-за депортации из Украины.

"Вчера неожиданно позвонила его мама, которая приехала в Тернополь. Вечером она принесла изготовленный на заказ герб. Меня поразило, что мама решила исправить ошибку сына. Она говорила, что ей очень стыдно за поступок сына", - рассказал О.Макогон.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу 19-летнего парня, который сжег в заведении общественного питания изображение герба Украины. Также ему запретили въезд в Украину на три года.

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