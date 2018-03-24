Спалення герба України в Тернополі: мати видвореного поляка привезла новий тризуб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Мати 19-річного поляка, якого депортували через спалення герба України в тернопільському ресторані, привезла і встановила новий тризуб на місці знищеного. Про це повідомляє BBC Україна, передає УНН.
Як повідомляється, 18 лютого група польських студентів із 8-10 осіб святкувала день народження. У цьому залі нікого окрім них не було, і хлопець зняв зі стіни герб та кинув його у камін.
За словами власника ресторану Олега Макогона, спочатку у ресторані навіть не помітили зникнення герба. Наступного дня хлопці прийшли до ресторану і розповіли, що нібито забрали герб як сувенір. Проте з камер спостереження працівники побачили, що саме сталось насправді.
"Ми поспілкувались з тим молодим хлопцем, чому це сталось, як він ставиться до України. Казав, що це дія алкоголю, якась бравада, каявся і вибачався", - розповів власник закладу.
Вони домовились, що хлопець не просто віддасть гроші за герб, а сам виготовить тризуб і його встановить. Проте хлопець не встиг цього зробити через депортацію з України.
"Вчора неочікувано зателефонувала його мама, яка приїхала до Тернополя. Ввечері вона принесла виготовлений на замовлення герб. Мене вразило, що мама вирішила виправити помилку сина. Вона казала, що їй дуже соромно за вчинок сина", - розповів О.Макогін.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України ухвалила рішення щодо примусового повернення до Польщі 19-річного юнака, який спалив у закладі громадського харчування зображення гербу України. Також йому заборонили в'їзд в Україну на три роки.