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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Вспышка кори: за неделю заболело около 500 детей

Вспышка кори: за неделю заболело около 500 детей

Киев  •  УНН

 • 23957 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В течение недели (10 - 17 июля) в Украине корью заболели 855 человек, из них 490 детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

"За 28-ю неделю 2018 года корью заболели 855 человек - 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

С начала года корью заболели 25 854 человека - 10 449 взрослых и 15 405 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4718 человек: 1490 взрослых и 3228 детей), Закарпатской (всего 2868 человек: 528 взрослых и 2340 детей), Ивано-Франковской (всего 2569 человек: 739 взрослых и 1830 детей), Одесской (всего 2008 человек: 996 взрослых и 1012 детей), Киеве (всего 1810 человек: 1110 взрослых и 700 детей) и Тернопольской (всего 1329 человек: 513 взрослых и 816 детей) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.

Как сообщал УНН, на предыдущей неделе корью в Украине заболело 1021 человек.

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