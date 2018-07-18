Вспышка кори: за неделю заболело около 500 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В течение недели (10 - 17 июля) в Украине корью заболели 855 человек, из них 490 детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.
"За 28-ю неделю 2018 года корью заболели 855 человек - 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
С начала года корью заболели 25 854 человека - 10 449 взрослых и 15 405 детей.
Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4718 человек: 1490 взрослых и 3228 детей), Закарпатской (всего 2868 человек: 528 взрослых и 2340 детей), Ивано-Франковской (всего 2569 человек: 739 взрослых и 1830 детей), Одесской (всего 2008 человек: 996 взрослых и 1012 детей), Киеве (всего 1810 человек: 1110 взрослых и 700 детей) и Тернопольской (всего 1329 человек: 513 взрослых и 816 детей) областях.
Всего с начала года от осложнений кори умерло 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.
Как сообщал УНН, на предыдущей неделе корью в Украине заболело 1021 человек.