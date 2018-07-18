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Спалах кору: за тиждень захворіло близько 500 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Протягом тижня (10 - 17 липня) в Україні на кір захворіли 855 людей, з них 490 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.

"За 28-й тиждень 2018 року на кір захворіли 855 людей – 365 дорослих і 490 дітей. Це на 16,25% менше, ніж минулого тижня", - сказано у повідомленні.

З початку року на кір захворіли 25 854 людини – 10 449 дорослих і 15 405 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 4718 людей: 1490 дорослих і 3228 дітей), Закарпатській (всього 2868 людей: 528 дорослих і 2340 дітей), Івано-Франківській (всього 2569 людей: 739 дорослих і 1830 дітей), Одеській (всього 2008 людей: 996 дорослих і 1012 дітей), місті Києві (всього 1810 людей: 1110 дорослих і 700 дітей) та Тернопільській (всього 1329 людей: 513 дорослих і 816 дітей) областях.

Всього з початку року від ускладнень кору померло 12 людей: 8 дітей і 4 дорослих.

Як повідомляв УНН, попереднього тижня на кір в Україні захворіла 1021 людина.

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