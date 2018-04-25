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Вспышка кори: за неделю заболело рекордное количество украинцев

Киев • УНН

 • 16039 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В течение недели 17-24 апреля корью заболели 1070 человек, что является наибольшим показателем с начала вспышки кори с 2017 года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

Вспышка кори: за неделю заболело рекордное количество украинцев

"За 16-ю неделю 2018 года корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка. Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори с 2017 года", - сказано в сообщении.

Как отмечается, стремительный рост количества заболеваний за последнюю неделю связан с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также ростом количества взрослых, заболевших корью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка кори в Украине продолжается

Всего в течение 16 недель этого года корью заболели 11 720 человек - 4564 взрослых и 7156 детей. С начала года от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1985), Закарпатской (1893), Одесской (1327), Львовской (1293), Черновицкой (983) областях. За последнюю неделю значительно возросло количество зарегистрированных случаев в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской, Харьковской, Киевской областях и Киеве.

Как сообщал УНН, за неделю с 10 по 17 апреля корью в Украине заболели 843 человека - 473 взрослых и 370 детей.

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