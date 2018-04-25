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Спалах кору: за тиждень захворіла рекордна кількість українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Протягом тижня 17-24 квітня на кір захворіли 1070 людей, що є найбільшим показником з початку спалаху кору з 2017 року. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, передає УНН.

Спалах кору: за тиждень захворіла рекордна кількість українців

“За 16-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1070 людей: 507 дорослих і 563 дитини. Це найбільша кількість нових випадків захворювання, зафіксованих за тиждень, з початку спалаху кору з 2017 року”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, стрімке зростання кількості захворювань за останній тиждень пов’язане з груповими спалахами у Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській областях, а також зростанням кількості дорослих, які захворіли на кір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах кору в Україні ще триває

Всього впродовж 16 тижнів цього року на кір захворіли 11 720 людей — 4564 дорослих і 7156 дітей. З початку року від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1985), Закарпатській (1893), Одеській (1327), Львівській (1293), Чернівецькій (983) областях. За останній тиждень значно зросла кількість зареєстрованих випадків у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Львівській, Харківській, Київській областях та м.Києві.

Як повідомляв УНН, за тиждень з 10 по 17 квітня на кір в України захворіли 843 людини - 473 дорослих і 370 дітей.

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