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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16371 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21223 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Вспышка кори в Украине продолжается - Минздрав

Вспышка кори в Украине продолжается - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 12567 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. С середины февраля количество новых заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается, однако вспышка кори продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

"С середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни. В то же время вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", - говорится в сообщении.

Всего в течение 11 недель 2018 года корью заболели 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей. Госпитализированы 5352 человек.

Напомним, решением противоэпидемической комиссии в Ужгородском горсовете от 16 марта до 6 апреля будет приостановлено посещение для детей детского сада №6. Причиной такого решения стало распространение кори.

Украинские Национальные Новости

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