Вспышка кори в Украине продолжается - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С середины февраля количество новых заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается, однако вспышка кори продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.
"С середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни. В то же время вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", - говорится в сообщении.
Всего в течение 11 недель 2018 года корью заболели 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей. Госпитализированы 5352 человек.
Напомним, решением противоэпидемической комиссии в Ужгородском горсовете от 16 марта до 6 апреля будет приостановлено посещение для детей детского сада №6. Причиной такого решения стало распространение кори.