Спалах кору в Україні ще триває – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З середини лютого кількість нових захворювань на кір в Україні поступово зменшується, однак спалах кору ще триває. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.
"З середини лютого спостерігалося поступове зменшення кількості нових випадків хвороби. Водночас спалах кору триває. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 11-й тиждень 2018 року на кір захворіла 701 людина (260 дорослих і 441 дитина)", - йдеться у повідомленні.
Всього впродовж 11 тижнів 2018 року на кір захворіли 7752 людини – 2687 дорослих і 5065 дітей. Госпіталізовано 5352 людей.
Нагадаємо, рішенням протиепідемічної комісії в Ужгородській міськраді від 16 березня, до 6 квітня буде призупинено відвідування для дітей дитячого садка №6. Причиною такого рішення стало поширення кору.