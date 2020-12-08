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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 10167 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 24377 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 46216 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 71523 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105319 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110156 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Вспышка коронавируса произошел в клубе украинца в НБА

Вспышка коронавируса произошел в клубе украинца в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время периода тестирования НБА перед тренировочным лагерем три члена организации "Торонто Рэпторс" получили положительный результат на COVID-19, передает УНН со ссылкой на сайт канадского коллектива.

Команда продолжит подготовку к сезону, а трое неназванных инфицированных отправятся на самоизоляцию.

"Торонто" ведет подготовку к новому сезону в университете "Сент-Лео", а домашние матчи в регулярном чемпионате единственная канадская франшиза в НБА будет проводить в Тампе.

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Примечательно, что новичком "Торонто" в это межсезонье стал центровой сборной Украины Алексей Лень.

Кроме того добавим, новый сезон регулярного чемпионата должен начаться 22 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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