Спалах коронавірусу відбувся в клубі українця в НБА

Команда продовжить підготовку до сезону, а троє неназваних інфікованих відправляться на самоізоляцію.

"Торонто" веде підготовку до нового сезону в університеті "Сент-Лео", а домашні матчі в регулярному чемпіонаті єдина канадська франшиза в НБА буде проводити в Тампі.

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Примітно, що новачком "Торонто" в це міжсезоння став центровий збірної України Олексій Лень.

Крім того додамо, новий сезон регулярного чемпіонату повинен початися 22 грудня.