Спалах коронавірусу відбувся в клубі українця в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час періоду тестування НБА перед тренувальним табором три члена організації "Торонто Репторс" отримали позитивний результат на COVID-19, передає УНН з посиланням на сайт канадського колективу.
Команда продовжить підготовку до сезону, а троє неназваних інфікованих відправляться на самоізоляцію.
"Торонто" веде підготовку до нового сезону в університеті "Сент-Лео", а домашні матчі в регулярному чемпіонаті єдина канадська франшиза в НБА буде проводити в Тампі.
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Примітно, що новачком "Торонто" в це міжсезоння став центровий збірної України Олексій Лень.
Крім того додамо, новий сезон регулярного чемпіонату повинен початися 22 грудня.