Спалах коронавірусу: в НБА повідомили про низку позитивних тестів

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. НБА і Національна асоціація баскетболістів у спільній заяві повідомили про 48 позитивних тестів на COVID-19 із 546 гравців, які пройшли тестування в період з 24 по 30 листопада, передає УНН з посиланням на “ESPN”.

Це був перший раунд тестів для гравців, які повернулися на ринки своїх команд перед початком індивідуальних тренувань.

Як докладно описала ліга в своїх 134-сторінкових протоколах про здоров’я і безпеку, випущених для команд, гравцеві доведеться утримуватися від тренувань протягом 10 днів, якщо він здає позитивний результат і залишається безсимптомним — або 10 днів після зникнення симптомів, якщо у нього є. Після цього гравцеві доведеться витратити два дні на індивідуальні тренування, а також пройти обстеження серця, перш ніж йому буде дозволено відновити повноцінну командну діяльність.

Примітно, що початок регулярного чемпіонату заплановано на 22 грудня.

Нагадаємо, що “Голден Стейт” відклав початок індивідуальних тренувань на день на цьому тижні через позитивні результати тестів.

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