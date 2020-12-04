Вспышка коронавируса: в НБА сообщили о ряде положительных тестов

Это был первый раунд тестов для игроков, которые вернулись на рынки своих команд перед началом индивидуальных тренировок.

Как подробно описала лига в своих 134-страничных протоколах о здоровье и безопасности, выпущенных для команд, игроку придется воздерживаться от тренировок в течение 10 дней, если он сдает положительный результат и остается бессимптомным — или 10 дней после исчезновения симптомов, если у него они есть. После этого игроку придется потратить два дня на индивидуальные тренировки, а также пройти обследование сердца, прежде чем ему будет разрешено возобновить полноценную командную деятельность.

Примечательно, что начало регулярного чемпионата запланировано на 22 декабря.

Напомним, что “Голден Стэйт” отложил начало индивидуальных тренировок на день на этой неделе из-за положительных результатов тестов.