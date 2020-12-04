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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 10049 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 24267 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 46150 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 71471 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105309 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110151 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Вспышка коронавируса: в НБА сообщили о ряде положительных тестов

Вспышка коронавируса: в НБА сообщили о ряде положительных тестов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. НБА и Национальная ассоциация баскетболистов в совместном заявлении сообщили о 48 положительных тестах на COVID-19 из 546 игроков, которые прошли тестирование в период с 24 по 30 ноября, передает УНН со ссылкой на “ESPN”.

Это был первый раунд тестов для игроков, которые вернулись на рынки своих команд перед началом индивидуальных тренировок.

Как подробно описала лига в своих 134-страничных протоколах о здоровье и безопасности, выпущенных для команд, игроку придется воздерживаться от тренировок в течение 10 дней, если он сдает положительный результат и остается бессимптомным — или 10 дней после исчезновения симптомов, если у него они есть. После этого игроку придется потратить два дня на индивидуальные тренировки, а также пройти обследование сердца, прежде чем ему будет разрешено возобновить полноценную командную деятельность.

Примечательно, что начало регулярного чемпионата запланировано на 22 декабря.

Напомним, что “Голден Стэйт” отложил начало индивидуальных тренировок на день на этой неделе из-за положительных результатов тестов.

Украинские Национальные Новости

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