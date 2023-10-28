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Вспышка гепатита А в Винницкой области: у 82 человек подтвержден диагноз, уже есть выписанные пациенты - Минздрав

Киев • УНН

 • 81420 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за вспышки вирусного гепатита А в Винницкой области за медицинской помощью обратились 141 пациент, у 82 подтвержден диагноз острый вирусный гепатит A, есть уже вписанные пациенты. Причина вспышки устанавливается. Об этом сообщили в Минздраве Украины в субботу, пишет УНН.

Вспышка гепатита А в Винницкой области: у 82 человек подтвержден диагноз, уже есть выписанные пациенты - Минздрав

Цитата

"В общем, за медицинской помощью обратились 141 пациент. У 82 подтвержден диагноз острый вирусный гепатит A. 5 пациентов выписали. Остальные - находятся под наблюдением врачей в медучреждениях города Винница и области", - говорится в сообщении.

При этом заместитель главы Минздрава - главный санврач Украины Игорь Кузин, который сегодня находится в Винницкой области, сообщил, что "11 взрослых и 4 детей уже выписали".

Детали

"Главное сейчас - установить очаг вспышки и причины, чтобы как можно скорее остановить распространение вирусного гепатита А среди населения. Это приоритет для Министерства здравоохранения Украины, - написал Кузин в Facebook. - Эпидемиологическое расследование вспышки с применением лабораторных методов исследования продолжается. Пока нет единой причины вспышки, но анализируем очаги распространения и продолжается работа с населением, в частности установлением круга контактных лиц и осмотром жителей, даже у которых нет явных симптомов заболевания".

По его словам, комплексно уже есть результаты более 150 проб из окружающей среды, специалисты проверяют стихийные рынки и воду: централизованные и общественные источники.

Как сообщили в Минздраве, специалисты продолжают работать с кругами контактных лиц, которые могли потенциально пострадать в результате распространения инфекции, проводится опрос заболевших по изучению возможного источника инфицирования. Как свидетельствуют последние результаты вирусологических и бактериологических лабораторных исследований – 129 проб воды (из общественных источников питьевой воды, частных колодцев, точек продажи питьевой воды или распределительной сети) проверены и соответствуют Государственным санитарным нормам.

Кузин напомнил, что с понедельника, 30 октября, школьники Винницкой общины будут учиться в онлайн-формате. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"До завершения эпидемиологического расследования крайне необходимо соблюдать профилактические меры", - подчеркнул главный санврач.

"Соблюдение гигиены во время приготовления пищи, как мытье овощей и фруктов перед едой. Не использовать воду из непроверенных источников. Любую не бутилированную воду следует обязательно кипятить перед употреблением. Кроме того, не следует забывайте о правилах личной гигиены: тщательное мытье рук с мылом и теплой водой после посещения туалета, перед едой и после контакта с мусором — помогает избежать и предотвратить заражение. Держим ситуацию на контроле", - отметил Кузин.

Справочно

Инкубационный период вирусного гепатита А обычно длится 14-28 дней. Среди самых распространенных симптомов: слабость, повышенная температура, диарея, рвота, желтуха.

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