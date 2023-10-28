Спалах гепатиту А на Вінниччині: у 82 людей підтверджено діагноз, уже є виписані пацієнти - МОЗ

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через спалах вірусного гепатиту А у Вінницькій області за медичною допомогою звернулись 141 пацієнт, у 82 підтверджено діагноз гострий вірусний гепатит A, є вже вписані пацієнти. Причина спалаху встановлюється. Про це повідомили в МОЗ України у суботу, пише УНН.