Спалах гепатиту А на Вінниччині: у 82 людей підтверджено діагноз, уже є виписані пацієнти - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через спалах вірусного гепатиту А у Вінницькій області за медичною допомогою звернулись 141 пацієнт, у 82 підтверджено діагноз гострий вірусний гепатит A, є вже вписані пацієнти. Причина спалаху встановлюється. Про це повідомили в МОЗ України у суботу, пише УНН.
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"Загалом, за медичною допомогою звернулись 141 пацієнт. У 82 підтверджено діагноз гострий вірусний гепатит A. 5 пацієнтів виписали. Решта - перебувають під наглядом лікарів у медзакладах міста Вінниця та області", - ідеться у повідомленні.
При цьому заступник голови МОЗ - головний санлікар України Ігор Кузін, який сьогодні перебуває у Вінницькій області, повідомив, що "11 дорослих та 4 дітей вже виписали".
Деталі
"Головне зараз - встановити осередок спалаху і причини, щоб якомога швидше зупинити поширення вірусного гепатиту А серед населення. Це пріоритет для Міністерство охорони здоров'я України, - написав Кузін у Facebook. - Епідеміологічне розслідування спалаху із застосуванням лабораторних методів дослідження продовжується. Поки немає єдиної причини спалаху, але аналізуємо осередки поширення та триває робота з населенням, зокрема встановленням кола контактних осіб та оглядом мешканців, навіть в яких немає явних симптомів захворювання".
З його слів, комплексно вже є результати більше ніж 150 проб з навколишнього середовища, фахівці перевіряють стихійні ринки та воду: централізовані та громадські джерела.
Як повідомили у МОЗ, фахівці продовжують працювати з колами контактних осіб, які могли потенційно постраждати внаслідок поширення інфекції, проводиться опитування захворілих із вивчення можливого джерела інфікування. Як свідчать останні результати вірусологічних та бактеріологічних лабораторних досліджень – 129 проб води (з громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води чи розподільчої мережі) перевірені та відповідають Державним санітарним нормам.
Кузін нагадав, що з понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади навчатимуться у онлайн-форматі. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"До завершення епідеміологічного розслідування вкрай необхідно дотримуватись профілактичних заходів", - наголосив головний санлікар.
"Дотримання гігієни під час приготування їжі, як миття овочів і фруктів перед їжею. Не використовувати воду з неперевірених джерел. Будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перед вживанням. Крім того, не слід забувайте про правила особистої гігієни: ретельне миття рук з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою і після контакту зі сміттям — допомагає уникнути та запобігти зараженню. Тримаємо ситуацію на контролі", - зазначив Кузін.
Довідково
Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14-28 днів. Серед найпоширеніших симптомів: слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця.