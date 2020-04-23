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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 52528 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Спад промышленного производства в марте достиг 7,7%

Спад промышленного производства в марте достиг 7,7%

Киев  •  УНН

 • 11425 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Спад промышленного производства в марте 2020 года против аналогичного периода прошлого года ускорился до 7,7%, тогда как против февраля этого года промпроизводство выросло на 3,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

При этом, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 8,6%, а по сравнению с февралем, с учетом сезонной коррекции, падение составило 1,3%.

В целом в январе-марте этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 4,3%, перерабатывающей - на 4,6%, снабжении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 8,1%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, спад промышленного производства в прошлом году достиг 1,8%.

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