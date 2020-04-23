Спад промышленного производства в марте достиг 7,7%

КИЕВ. 22 января. УНН. Спад промышленного производства в марте 2020 года против аналогичного периода прошлого года ускорился до 7,7%, тогда как против февраля этого года промпроизводство выросло на 3,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.