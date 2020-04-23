Спад промислового виробництва у березні сягнув 7,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Спад промислового виробництва у березні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року прискорився до 7,7%, тоді як проти лютого цього року промвиробництво зросло на 3,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
При цьому, з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у березні проти аналогічного періоду минулого року становило 8,6%, а в порівнянні з лютим, з урахуванням сезонної корекції, падіння сягнуло 1,3%.
Загалом у січні-березні цього року промвиробництво в Україні скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,1%, зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,3%, переробній – на 4,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8,1%.
Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, спад промислового виробництва торік сягнув 1,8%.