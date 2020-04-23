Спад промислового виробництва у березні сягнув 7,7%

КИЇВ. 22 січня. УНН. Спад промислового виробництва у березні 2020 року проти аналогічного періоду минулого року прискорився до 7,7%, тоді як проти лютого цього року промвиробництво зросло на 3,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.