SpaceX снова успешно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция велась на сайте компании, пишет УНН.
Детали
Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 02:42 по времени Восточного побережья США (09:42 по киевскому времени). Это уже второй за неделю запуск спутников Starlink. Предыдущий был осуществлен 4 мая.
Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при девяти запусках. Сотрудники SpaceX в очередной раз вернули этот элемент Falcon 9 на Землю. Через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s 10th launch and landing! pic.twitter.com/8KeEAfHgWF— SpaceX (@SpaceX) May 9, 2021
Справка
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.