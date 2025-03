SpaceX знову успішно запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками

Деталі

Старт з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) відбувся в 2:42 за часом Східного узбережжя США (9:42 за київським часом). Це вже другий за тиждень запуск супутників Starlink. Попередній був здійснений 4 травня.

Перша ступінь ракети-носія раніше використовувалася при дев’яти запусках. Співробітники SpaceX в черговий раз повернули цей елемент Falcon 9 на Землю. Через декілька хвилин після старту щабель в автоматичному режимі плавно опустилася на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster’s 10th launch and landing! pic.twitter.com/8KeEAfHgWF

— SpaceX (@SpaceX) May 9, 2021

Довідка

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг. За оцінкою SpaceX, запуск в цілому 11 тис. супутників і введення їх в експлуатацію обійдуться в 10 млрд доларів.

У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 апаратів Starlink.