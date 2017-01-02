SpaceX осуществит первый после аварии запуск ракеты-носителя Falcon 9
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Первый после аварии старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX состоится 8 января. Об этом говорится в сообщении SpaceX, передает УНН.
"SpaceX планирует возобновить полеты с космодрома Ванденберг запуском спутника Iridium NEXT, который состоится 8 января," - говорится в заявлении компании.
В SpaceX также сообщили, что завершили расследование катастрофы, произошедшей в сентябре. Ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, расположенных внутри бака с жидким кислородом во второй степени ракеты.
Напомним, SpaceX опубликовала фотографию сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.
Как отмечал УНН, ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая должна запустить спутник в начале сентября, взорвалась на стартовой площадке. В ходе расследования причин взрыва ракеты Falcon 9 компания SpaceX заподозрила конкурентов - United Launch Alliance (ULA).