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SpaceX осуществит первый после аварии запуск ракеты-носителя Falcon 9

SpaceX осуществит первый после аварии запуск ракеты-носителя Falcon 9

Киев • УНН

 • 14563 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Первый после аварии старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX состоится 8 января. Об этом говорится в сообщении SpaceX, передает УНН.

"SpaceX планирует возобновить полеты с космодрома Ванденберг запуском спутника Iridium NEXT, который состоится 8 января," - говорится в заявлении компании.

В SpaceX также сообщили, что завершили расследование катастрофы, произошедшей в сентябре. Ее причиной стала неисправность в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, расположенных внутри бака с жидким кислородом во второй степени ракеты.

Напомним, SpaceX опубликовала фотографию сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Как отмечал УНН, ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая должна запустить спутник в начале сентября, взорвалась на стартовой площадке. В ходе расследования причин взрыва ракеты Falcon 9 компания SpaceX заподозрила конкурентов - United Launch Alliance (ULA).

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