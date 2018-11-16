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SpaceX осуществила посадку первой ступени ракеты Falcon 9 на морскую платформу

SpaceX осуществила посадку первой ступени ракеты Falcon 9 на морскую платформу

Киев  •  УНН

 • 10765 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Компания SpaceX осуществила в четверг управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу после запуска. Об этом сообщил ведущий трансляции старта, информирует УНН.

В Twitter компании опубликована фотография, на которой запечатлена первая ступень Falcon 9 на специальной дистанционно управляемой платформе в Атлантическом океане около побережья Флориды. Ракета-носитель была применена с целью отправки в космос катарского спутника связи Es’hail-2 с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ранее была использована при выводе на орбиту канадского спутника Telstar 19V в июле.

Спутник Es’hail-2, который уже находится на орбите, произведен японской компанией Mitsubishi Electric. Его оператором является фирма Es’hailSat, базирующаяся в Дохе. Аппарат предназначен для передачи сигналов телеканалов, а также для обеспечения “защищенной связи” для нужд бизнеса и властей на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашютов. Плавучая платформа имеет 90 метров в длину и 50 — в ширину. Первая успешная посадка на нее отработавшей ступени была осуществлена 8 апреля 2016 года, после этого операцию многократно повторяли.

Successful deployment of Es’hail-2 to geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/m2YKMJrtYq

— SpaceX (@SpaceX) 15 ноября 2018

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