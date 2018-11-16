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SpaceX здійснила посадку першого ступеня ракети Falcon 9 на морську платформу

SpaceX здійснила посадку першого ступеня ракети Falcon 9 на морську платформу

Київ • УНН

 • 10766 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Компанія SpaceX здійснила в четвер керовану посадку першого ступеня ракети-носія Falcon 9 на морську платформу після запуску. Про це повідомив ведучий трансляції старту, інформує УНН.

У Twitter компанії опублікована фотографія, на якій зображена перша ступінь Falcon 9 на спеціальній дистанційно керованій платформі в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. Ракета-носій була застосована з метою відправки в космос катарського супутника зв’язку Es’hail-2 з космодрому на мисі Канаверал. Перша ступінь раніше була використана при виведенні на орбіту канадського супутника Telstar 19V в липні.

Супутник Es’hail-2, який вже знаходиться на орбіті, вироблений японською компанією Mitsubishi Electric. Його оператором є фірма Es’hailSat, що базується в Досі. Апарат призначений для передачі сигналів телеканалів, а також для забезпечення “захищеного зв’язку” для потреб бізнесу і влади на Близькому Сході і в Північній Африці.

SpaceX розробила технологію повернення на землю першого ступеня, оснащеного чотирма розкладними посадочними опорами для м’якого приземлення. Спуск здійснюється за допомогою гальмування двигунів і парашутів. Плавуча платформа має 90 метрів в довжину і 50 — завширшки. Перша успішна посадка на неї відпрацюваного ступеня була здійснена 8 квітня 2016 року, після цього операцію багаторазово повторювали.

Successful deployment of Es’hail-2 to geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/m2YKMJrtYq

— SpaceX (@SpaceX) 15 листопада 2018 р.

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