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SpaceX запустили на орбиту Falcon 9 с десятью спутниками

SpaceX запустили на орбиту Falcon 9 с десятью спутниками

Киев  •  УНН

 • 13194 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Компания SpaceX в пятницу запустила с авиабазы Ванденберг на побережье Калифорнии Falcon 9 из 10 спутниками, которые войдут к спутниковому созвездию следующего поколения "Iridium®NEXT". Видео старта опубликовали на сайте SpaceX, передает УНН.

Новые телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, основанный недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Как ожидается, все эти аппараты будут находиться на орбите до середины 2018 года.

Как сообщал УНН, компания SpaceX с помощью первого этапа Falcon 9 запустила Dragon на Международную космическую станцию.

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