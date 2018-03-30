SpaceX запустили на орбиту Falcon 9 с десятью спутниками

Новые телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, основанный недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Как ожидается, все эти аппараты будут находиться на орбите до середины 2018 года.

Как сообщал УНН, компания SpaceX с помощью первого этапа Falcon 9 запустила Dragon на Международную космическую станцию.