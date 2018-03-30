SpaceX запустили на орбіту Falcon 9 з десятьма супутниками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Компанія SpaceX в п’ятницю запустила з авіабази Ванденберг на узбережжі Каліфорнії Falcon 9 з 10 супутниками, які увійдуть до супутникового сузір’я наступного покоління “Iridium® NEXT”. Відео старту опублікували на сайті SpaceX, передає УНН.
Новітні телекомунікаційні супутники Iridium NEXT належать компанії Iridium Communications. Цей міжнародний оператор мобільного телефонного зв'язку, який базується недалеко від Вашингтона в штаті Вірджинія, в партнерстві з франко-італійської Thales Alenia Space поставив завдання зібрати і випробувати 81 супутник Iridium NEXT.
Запуск 75 таких апаратів доручений SpaceX. Як очікується, всі ці апарати будуть перебувати на орбіті до середини 2018 року.
Як повідомляв УНН, компанія SpaceX за допомогою першого етапу Falcon 9 запустила Dragon на Міжнародну космічну станцію.