SpaceX запустила Falcon 9 с тремя спутниками на орбиту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Компания Илона Маска SpaceX запускает с космического ракетного комплекса Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9 со спутником PAZ, передает УНН со ссылкой на SpaceX.
SpaceX запускает Falcon 9 спутники PAZ на околоземную орбиту с космического ракетного комплекса 4 East (SLC-4E) на базе ВВС Ванденберга в Калифорнии. Ракета стартовала в 16:17.
Спутник будет развернут примерно через одиннадцать минут после запуска.
Для нынешнего старта используется уже летавшая и сохраненная после старта первая ступень Falcon 9, которую использовали ранее в миссии FORMOSAT-5 от SLC-4E в августе 2017 года.
Главным грузом миссии является принадлежащий мадридской компании Hisdesat спутник Paz, предназначенный для передачи радиолокационных данных испанским военным, правительственным и коммерческим клиентам.
Помимо Paz SpaceX выведет на орбиту два тестовых спутника Microsat-2a и Microsat-2b.
Напомним, в ночь на 7 февраля SpaceX провела первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде, два из трех ускорителей первой степени успешно одновременно приземлились на посадочные площадки.