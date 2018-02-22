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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62551 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76217 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78957 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107160 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100333 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111510 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Актуальное
SpaceX запустила Falcon 9 с тремя спутниками на орбиту

SpaceX запустила Falcon 9 с тремя спутниками на орбиту

Киев  •  УНН

 • 12408 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Компания Илона Маска SpaceX запускает с космического ракетного комплекса Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9 со спутником PAZ, передает УНН со ссылкой на SpaceX.

SpaceX запускает Falcon 9 спутники PAZ на околоземную орбиту с космического ракетного комплекса 4 East (SLC-4E) на базе ВВС Ванденберга в Калифорнии. Ракета стартовала в 16:17.

Спутник будет развернут примерно через одиннадцать минут после запуска.

Для нынешнего старта используется уже летавшая и сохраненная после старта первая ступень Falcon 9, которую использовали ранее в миссии FORMOSAT-5 от SLC-4E в августе 2017 года.

Главным грузом миссии является принадлежащий мадридской компании Hisdesat спутник Paz, предназначенный для передачи радиолокационных данных испанским военным, правительственным и коммерческим клиентам.

Помимо Paz SpaceX выведет на орбиту два тестовых спутника Microsat-2a и Microsat-2b.

Напомним, в ночь на 7 февраля SpaceX провела первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с мыса Канаверал во Флориде, два из трех ускорителей первой степени успешно одновременно приземлились на посадочные площадки.

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