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SpaceX запустила Falcon 9 з трьома супутниками на орбіту

SpaceX запустила Falcon 9 з трьома супутниками на орбіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Компанія Ілона Маска SpaceX запускає з космічного ракетного комплексу Ванденберг в Каліфорнії ракету Falcon 9 із супутником PAZ, передає УНН з посиланням на SpaceX.

SpaceX запускає Falcon 9 з супутником PAZ на навколоземну орбіту з космічного ракетного комплексу 4 East (SLC-4E) на базі ВПС Ванденберга в Каліфорнії. Ракета стартувала о 16:17.

Супутник буде розгорнуто приблизно через одинадцять хвилин після запуску.

Для нинішнього старту використовується вдруге перший ступінь Falcon 9, яку використовували раніше в місії FORMOSAT-5 від SLC-4E в серпні 2017 року.

Головним вантажем місії є приналежний мадридській компанії Hisdesat супутник Paz, призначений для передачі радіолокаційних даних іспанським військовим, урядовим і комерційним клієнтам.

Крім Paz SpaceX виведе на орбіту два тестових супутника Microsat-2a і Microsat-2b.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого SpaceX провела перший запуск ракети-носія Falcon Heavy з мису Канаверал у Флориді, два з трьох прискорювачів першого ступеня успішно одночасно приземлилися на посадочні майданчики.

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