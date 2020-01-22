SpaceX выведет на орбиту очередную партию спутников для доступа в интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Американская компания SpaceX планирует осуществить 24 января запуск с целью вывода на орбиту 60 микроспутников системы Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу проекта в Twitter.
В SpaceX рассчитывают, что старт будет осуществлен в 10:54 по времени Восточного побережья США (17:54 по киевскому времени) с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее запуск неоднократно откладывался. В понедельник причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов.
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья - ранее в январе.
Напомним, ранее ракета с 60 микроспутниками системы Starlink была запущена с космодрома во Флориде.