SpaceX виведе на орбіту чергову партію супутників для доступу в інтернет
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Американська компанія SpaceX планує здійснити 24 січня запуск з метою виведення на орбіту 60 мікросупутників системи Starlink для забезпечення високошвидкісного доступу в інтернет. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку проекту в Twitter.
У SpaceX розраховують, що старт буде здійснений о 10:54 за часом Східного узбережжя США (17:54 за київським часом) з бази ВПС США на мисі Канаверал в штаті Флорида. Раніше запуск неодноразово відкладався. У понеділок причиною цього стали несприятливі погодні умови.
Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.
На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року. За оцінкою компанії, розміщення на орбіті в цілому 11 тис. Супутників і введення їх в експлуатацію обійдеться в 10 млрд доларів.
У травні 2019 року в космос були виведені перші 60 супутників, в листопаді на орбіту була доставлена друга угруповання апаратів Starlink, третя - раніше в січні.
Нагадаємо, раніше ракета з 60 мікросупутниками системи Starlink була запущена з космодрому у Флориді.